2020-05-26T11:17:22+03:00
Общество

Тюменские следователи заинтересовались «домом с аммиаком»

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
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Тюменские следователи взялись за дело о «доме с аммиаком». Фото - ОНФ.Тюменские следователи взялись за дело о «доме с аммиаком». Фото - ОНФ.
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В Тюмени следователи организовали доследственную проверку по факту проживания людей в аварийном доме № 4, который находится по улице 70 лет Октября. Сюжет об опасном строении вышел на одном из федеральных каналов.

– В доме нет вентиляции, стены покрылись плесенью и выделяют опасные испарения, в том числе аммиак. После объявления периода самоизоляции жители стали опасаться за свою жизнь и переехали на съемные квартиры и дачи, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что следователи проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда»– Тюмень» писала, что условиями проживания в этом доме заинтересовались члены местного отделения Общероссийского народного фронта. Общественники уверяют, что проживать в таком строении опасно для здоровья. Сами жильцы требуют расселения в течение 10 лет. Но сейчас они не могут лишний раз покинуть опасный дом из-за режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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