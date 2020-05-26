2020-05-26T11:12:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 мая 2020 года составляет 1190 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 мая 2020 года составляет 1190 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 мая 2020 года составляет 1190 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 26 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 42 и составило 1190 человек.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске из моноинфекционного госпиталя областной больницы № 3 выписали десять пациентов. Все они прошли весь курс необходимой терапии и завершили лечение без жалоб, в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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