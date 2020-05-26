26 Май 2020 2020-05-26T11:08:36+03:00

На Солнечном проезде в Тюмени погибли высаженные в прошлом году саженцы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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В Тюмени высаженные в прошлом году вдоль дороги на Солнечном проезде саженцы погибли. Скоро их уберут, а на этом месте осенью появятся пирамидальные тополя. Деревья посадит подрядчик за свой счет в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, всего в прошлом году было высажено более 8 500 молодых деревьев. Все они имеют сертификаты качества, и в течение года после посадки подрядчики обязаны ухаживать за растениями. В случае гибели на том же месте организации обязаны высадить новые особи той же породы и с теми же характеристиками.

– Сотрудники Единого центра озеленения проводят ежегодное обследование высаженных в прошлые года саженцев. После посадок гарантийные обязательства продлеваются: на хвойные деревья – на три, на лиственные – на два года с момента пересадки, – отметили в пресс-службе.

О недобросовестной работе подрядных организаций по уходу за высаженными деревьями можно сообщить на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Зеленый город».

ИСТОЧНИК KP.RU