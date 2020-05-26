«Просто отворачивались». Тюменцы не желают убирать авто для проезда скорой

26 Май 2020 2020-05-26T09:56:02+03:00

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В Тюмени уже более недели закрыт основной выезд бригад скорой медицинской помощи с подстанции на улицу Немцова. Дело в том, что здесь все лето будут ремонтировать теплосети. Сейчас медики используют запасной выезд со стороны улицы Комсомольской, однако в проулке стоит так много машин, что проехать по нему скорой иногда не представляется возможным.

– Здесь узкая дорога, с обеих сторон заставленная припаркованными автомобилями жильцов близлежащих домов и посетителей перинатального центра. Сотрудники в первые дни сами вели разъяснительную работу. Некоторые водители отворачивались, не желая с нами общаться. Кто-то объяснял, что всего на пять минут заехал по делам. И только немногие сразу освобождали проезд для спецтранспорта, – рассказал главный врач скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

Теперь на этом участке дороги будут проводить патрулирование экипажи ГИБДД до тех пор, пока проблема не решится. Водителю выпишут штраф в размере полторы тысячи рублей, если его нет на месте – машину эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU