2020-05-26T09:56:02+03:00
Общество

«Просто отворачивались». Тюменцы не желают убирать авто для проезда скорой

Медикам пришлось самим общаться с несговорчивыми автолюбителями
Вадим Бегун
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Тюменцы не желают убирать авто для проезда скорой. Фото - Ирина Бердюгина.Тюменцы не желают убирать авто для проезда скорой. Фото - Ирина Бердюгина.
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В Тюмени уже более недели закрыт основной выезд бригад скорой медицинской помощи с подстанции на улицу Немцова. Дело в том, что здесь все лето будут ремонтировать теплосети. Сейчас медики используют запасной выезд со стороны улицы Комсомольской, однако в проулке стоит так много машин, что проехать по нему скорой иногда не представляется возможным.

– Здесь узкая дорога, с обеих сторон заставленная припаркованными автомобилями жильцов близлежащих домов и посетителей перинатального центра. Сотрудники в первые дни сами вели разъяснительную работу. Некоторые водители отворачивались, не желая с нами общаться. Кто-то объяснял, что всего на пять минут заехал по делам. И только немногие сразу освобождали проезд для спецтранспорта, – рассказал главный врач скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

Теперь на этом участке дороги будут проводить патрулирование экипажи ГИБДД до тех пор, пока проблема не решится. Водителю выпишут штраф в размере полторы тысячи рублей, если его нет на месте – машину эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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