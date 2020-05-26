26 Май 2020 2020-05-26T09:07:04+03:00

В Тюмени от мусора очистят 370 гектаров городских лесов. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

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В 2020 году в Тюмени очистят 370 гектаров территорий городских лесов. В одном из них, что расположен вблизи микрорайонов Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк и Комарово, уже убирают мусор, а также погибшие и упавшие деревья.

Стало известно, что в этом году порядок наведут в лесах у жилого района Верхний Бор, в Плехановском бору, у ТЭЦ-2 и Преображенского микрорайона.

– После того как они будут очищены, могут приниматься решения по дальнейшему их благоустройству. Требования законодательства достаточно жесткие. Так, устройство дорожек в них возможно только в мягком исполнении, нельзя воздвигать объекты капитального строительства, можно обустраивать только малые архитектурные формы: скамейки, урны, детские игровые площадки – то, что делает лес удобным для посещения, но не наносит ущерба растительности, – рассказал заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов.

Он также отметил, что работа по благоустройству различных общественных пространств ведется в тесном контакте с жителями города. Именно горожане выбирают территории для благоустройства, высказывают свои предложения и голосуют за понравившиеся решения.

ИСТОЧНИК KP.RU