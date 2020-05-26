2020-05-26T09:52:32+03:00
Общество

В Тюмени обсуждают вопросы взаимопонимания на карантине

По итогам онлайн-встречи горожане узнают, как не испортить отношения с партнером на самоизоляции
Вадим Бегун
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В Тюмени обсуждают вопросы взаимопонимания на карантине. Фото - pixabay.com.В Тюмени обсуждают вопросы взаимопонимания на карантине. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени обсуждают, как сохранить взаимопонимание на карантине и выйти из него с наименьшими потерями для отношений. Экспертная встреча проходит на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему «Гармония в доме: как не испортить отношения с партнером на самоизоляции» проходит в формате онлайн. В нем принимают участие представитель сети магазинов «Андрей» (20-процентная скидка при заказе товаров с промокодом «МегаТюмень»), женский коуч Екатерина Рахманова, практикующий психолог Надежда Доценко и многодетная мать Надежда Подкорытова.

Как отмечают эксперты, распространение новой коронавирусной инфекции поставило под угрозу не только физическое здоровье нации, но и психологическое. Последствия вынужденного заточения остро ощущают состоящие в браке или в отношениях.

Как научиться разрешать конфликты без повышенных тонов, что делать, если пропало взаимопонимание с партнером, как уберечь себя от возрастающей нагрузки и нервных срывов при выходе на работе по окончании режима самоизоляции? На эти и другие вопросы ответят участники экспертной встречи.

Трансляция проходит на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Чтобы посмотреть прямой эфир, пройдите по этой ссылке.

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