Мошенники срезали трубы в квартирах тюменских пенсионеров, требуя деньги

25 Май 2020 2020-05-25T16:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени предъявлено обвинение троим местным жителям, которые занимались мошенничеством. Они срезали трубы в квартирах горожан, а потом требовали деньги за установку новых.

В одной из социальных сетей на личной странице тюменского журналиста следователи нашли публикацию. В ней говорилось, что 6 мая 2020 года к 90-летнему ветерану пришли сотрудники одной из фирм с предложением осмотреть водопроводные трубы и предложили подписать договор на оказание услуг. После этого срезали трубы на кухне и в санузле и потребовали заплатить им 32 тысячи рублей за новые трубы.

– Ветеран передал им требуемую сумму, и только после этого представители фирмы приварили новые трубы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлены лица, причастные к совершению преступления, и объявлены в розыск, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия были установлены еще четверо пострадавших, все они оказались пенсионерами. Злоумышленники действовали по такой же схеме. В настоящее время обвиняемые задержаны и заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU