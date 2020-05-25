«Жить здесь нельзя!»: в Тюмени досрочно расселили аварийный дом, где обрушилась печь

25 Май 2020 2020-05-25T15:15:18+03:00

Плановое расселение должно было состояться в 2022 году

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Тюменские власти приняли решение досрочно расселить аварийный дом № 5 на улице Игарской. Плановое расселение должно было состояться лишь через два года, однако комиссия уже сейчас заключила: жить здесь нельзя.

В минувшую пятницу в доме обрушилась печь. Специалисты департаментов безопасности жизнедеятельности и городского хозяйства осмотрели дом и пришли к выводу о невозможности дальнейшего проживания.

– Принято решение об обеспечении жилищных прав граждан многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что уже сегодня жильцы дома смогут временно разместиться в гостинице «Колос», – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле. По всем возникающим вопросам осуществляется взаимодействие с жителями.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 2025 годы планируется расселить 148,08 тысячи квадратов аварийного жилья (это 378 многоквартирников, более 3,7 тысячи жилых помещений и более 9,6 тысячи человек).

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ИСТОЧНИК KP.RU