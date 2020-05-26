Тюменцев отучат от пагубной привычки по телефону

26 Май 2020 2020-05-26T07:40:08+03:00

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В Тюменской области заработала горячая линия, призванная отвадить местных жителей от пагубной привычки. «Откажись от курения – дыши свободно!» – призывают тюменцев в управлении Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии.

– Получить консультации в управлении можно до 5 июня по телефонам: 8(3452) 20-27-14, 8-963-068-79-21, в Центре гигиены и эпидемиологии – (3452) 68-48-94. Работать горячая линия управления будет с понедельник по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. В Центр можно позвонить с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 14.30, перерыв с 12.00 до 12.30, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака. Организаторы ставят целью информирование населения об опасности и вреде курения для здоровья каждого человека и общества в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU