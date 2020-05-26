2020-05-26T07:40:08+03:00
Здоровье

Тюменцев отучат от пагубной привычки по телефону

В регионе заработала соответствующая горячая линия
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев отучат от пагубной привычки по телефону. Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.Тюменцев отучат от пагубной привычки по телефону. Фото - управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области заработала горячая линия, призванная отвадить местных жителей от пагубной привычки. «Откажись от курения – дыши свободно!» – призывают тюменцев в управлении Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии.

– Получить консультации в управлении можно до 5 июня по телефонам: 8(3452) 20-27-14, 8-963-068-79-21, в Центре гигиены и эпидемиологии – (3452) 68-48-94. Работать горячая линия управления будет с понедельник по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. В Центр можно позвонить с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 14.30, перерыв с 12.00 до 12.30, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака. Организаторы ставят целью информирование населения об опасности и вреде курения для здоровья каждого человека и общества в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев отучат от пагубной привычки по телефону
Тюменские спасатели встретились с жителями улицы Камчатской, где часто горят дома
Ялуторовец, поругавшийся с женой, накинулся с топором на тещу
В Тюмени айтишник провернул аферу, обокрав фирму, куда специально устроился
Погода на 26 мая в Тюмени: похолодание и сильный ветер
Как интернет-магазину организовать доставку
Мошенники срезали трубы в квартирах тюменских пенсионеров, требуя деньги
Тюменских детей вакцинируют по предварительной записи
«Жить здесь нельзя!»: в Тюмени досрочно расселили аварийный дом, где обрушилась печь
Сколько заработал тюменский прокурор и его замы за год?
В Тюмени на рябине и яблонях нашли опасных вредителей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Тюменской области сотрудники лесного комплекса посадили «Сад памяти»
Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу
В Тюмени обсудят вопросы взаимопонимания на карантине
В Тюмени два ребенка выпали из окон
Врачи помогли тюменке с астмой, которая чуть не задохнулась
Тюменские школьники раскроют свои таланты на Всероссийском конкурсе
Для тюменских семей продолжают организовывать досуг