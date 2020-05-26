В Тюмени айтишник провернул аферу, обокрав фирму, куда специально устроился

26 Май 2020 2020-05-26T05:40:16+03:00

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Руководитель одной из тюменских организаций сообщил полицейским о краже денег. Ранее с ним связался сотрудник некой IT-компании и предложил обновить программное обеспечение. Потерпевший предоставил доступ к системе предприятия, после чего со счета организации пропало 200 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 27-летнего фигуранта, который, как оказалось, специально устроился в организацию заявителя и проработал там несколько недель. За это время он детально изучил имеющееся программное обеспечение и сумел понять, как можно вывести деньги.

– Для того, чтобы обмануть потерпевшего и получить доступ к системе, он вел переписку с электронного адреса практически идентичного адресу реально существующей IT-компании. Украденные деньги потратил, делая ставки в букмекерской конторе, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд для принятия решения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU