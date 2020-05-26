2020-05-26T07:19:46+03:00
Общество

Тюменские спасатели встретились с жителями улицы Камчатской, где часто горят дома

Дежурные экипажи будут наведываться в этот район
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские спасатели встретились с жителями улицы Камчатской, где часто горят дома. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменские спасатели встретились с жителями улицы Камчатской, где часто горят дома. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени спасатели, полицейские и представители администрации встретились с инициативными жителями домов, которые находятся на улице Камчатской. В этом районе участились случаи пожаров в расселенных домах.

– В связи с тем, что большинство помещений в этих домах пустует, они нередко становятся местом пребывания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а приход холодов приводит к тому, что прямо на полу комнат они разводят огонь. Двери и окна пустующих квартир заколачивают, но это не сдерживает вандалов, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в связи с этим жителям близлежащих домов необходимо быть бдительными в отношении подобных пустующих помещений и вовремя информировать сотрудников ЧОП. Сотрудники полиции будут чаще проводить патрулирование, а в график движения дежурных экипажей включат эти территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев отучат от пагубной привычки по телефону
Тюменские спасатели встретились с жителями улицы Камчатской, где часто горят дома
Ялуторовец, поругавшийся с женой, накинулся с топором на тещу
В Тюмени айтишник провернул аферу, обокрав фирму, куда специально устроился
Погода на 26 мая в Тюмени: похолодание и сильный ветер
Как интернет-магазину организовать доставку
Мошенники срезали трубы в квартирах тюменских пенсионеров, требуя деньги
Тюменских детей вакцинируют по предварительной записи
«Жить здесь нельзя!»: в Тюмени досрочно расселили аварийный дом, где обрушилась печь
Сколько заработал тюменский прокурор и его замы за год?
В Тюмени на рябине и яблонях нашли опасных вредителей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Тюменской области сотрудники лесного комплекса посадили «Сад памяти»
Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу
В Тюмени обсудят вопросы взаимопонимания на карантине
В Тюмени два ребенка выпали из окон
Врачи помогли тюменке с астмой, которая чуть не задохнулась
Тюменские школьники раскроют свои таланты на Всероссийском конкурсе
Для тюменских семей продолжают организовывать досуг