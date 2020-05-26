Тюменские спасатели встретились с жителями улицы Камчатской, где часто горят дома

26 Май 2020 2020-05-26T07:19:46+03:00

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В Тюмени спасатели, полицейские и представители администрации встретились с инициативными жителями домов, которые находятся на улице Камчатской. В этом районе участились случаи пожаров в расселенных домах.

– В связи с тем, что большинство помещений в этих домах пустует, они нередко становятся местом пребывания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а приход холодов приводит к тому, что прямо на полу комнат они разводят огонь. Двери и окна пустующих квартир заколачивают, но это не сдерживает вандалов, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в связи с этим жителям близлежащих домов необходимо быть бдительными в отношении подобных пустующих помещений и вовремя информировать сотрудников ЧОП. Сотрудники полиции будут чаще проводить патрулирование, а в график движения дежурных экипажей включат эти территории.

ИСТОЧНИК KP.RU