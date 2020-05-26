2020-05-26T06:20:22+03:00
Происшествия

Ялуторовец, поругавшийся с женой, накинулся с топором на тещу

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ялуторовец, поругавшийся с женой, накинулся с топором на тещу. Фото - pixabay.com.Ялуторовец, поругавшийся с женой, накинулся с топором на тещу. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую полицию поступило сообщение от жительницы района о том, что ей угрожают убийством. Сотрудники ведомства выяснили все обстоятельства и задержали подозреваемого.

Как оказалось, конфликт произошел между зятем и тещей, проживающими вместе. В тот день 40-летний мужчина вернулся из города с продуктами и алкоголем, супруга находилась на работе. Спиртное он выпил вместе с тещей. Когда домой пришла жена, между ними завязалась ссора, за свою дочь заступилась 65-летняя женщина.

– Глава семейства несколько раз ударил тещу по лицу и вышел на улицу. Когда вернулся, в его руках находился топор. Супруга попыталась успокоить мужа, а потерпевшая обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Житель Ялуторовского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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