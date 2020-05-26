2020-05-26T05:00:18+03:00
Общество

Погода на 26 мая в Тюмени: похолодание и сильный ветер

Облака закроют солнце до самого вечера
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается похолодание и сильный ветер.В Тюмени ожидается похолодание и сильный ветер.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 26 мая, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут 11 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 8 метров в секунду.

26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие.

В старину говорили: «Много комаров –- готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек». Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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