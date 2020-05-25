В Тюмени на рябине и яблонях нашли опасных вредителей
В Тюмени на зеленых насаждениях нашли опасных вредителей. В ближайшее время специалисты проведут обработку.
При плановом объезде были обследованы скверы Гимназистов и Уютный, а также бульвар Детства. При осмотре деревьев рябин и яблонь выявили признаки повреждений вредителями – зеленой яблонной тлей.
– Это опасный вредитель плодовых, ягодных и некоторых лесных культур, представитель подотряда тлей, вид немигрирующий. Развивается на семечковых с начала весны до поздней осени. Зимует в стадии яйца. Размножается с высокой скоростью, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».
В ведомстве уточнили, что тля наносит вред плодовым и декоративным деревьям. Поврежденные листья скручиваются беспорядочно, побеги искривляются.
ИСТОЧНИК KP.RU