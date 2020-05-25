25 Май 2020 2020-05-25T13:31:28+03:00

В Тюмени на рябине и яблонях нашли опасных вредителей. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

Работы по обработке проведут в самое ближайшее время

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В Тюмени на зеленых насаждениях нашли опасных вредителей. В ближайшее время специалисты проведут обработку.

При плановом объезде были обследованы скверы Гимназистов и Уютный, а также бульвар Детства. При осмотре деревьев рябин и яблонь выявили признаки повреждений вредителями – зеленой яблонной тлей.

– Это опасный вредитель плодовых, ягодных и некоторых лесных культур, представитель подотряда тлей, вид немигрирующий. Развивается на семечковых с начала весны до поздней осени. Зимует в стадии яйца. Размножается с высокой скоростью, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

В ведомстве уточнили, что тля наносит вред плодовым и декоративным деревьям. Поврежденные листья скручиваются беспорядочно, побеги искривляются.

ИСТОЧНИК KP.RU