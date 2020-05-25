В Тюменской области сотрудники лесного комплекса посадили «Сад памяти»

25 Май 2020 2020-05-25T13:20:38+03:00

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Сотрудники лесного комплекса Тюменской области посадили лес вблизи деревни Речкина, на пустыре площадью 2 га. Мероприятие приурочено к международной акции «Сад памяти», цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великую Отечественную войну.

– В связи с ограничительными мерами по коронавирусу акция проведена без привлечения граждан, в рамках лесовосстановительных работ регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Силами сотрудников департамента лесного комплекса, ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» и Центра защиты леса Тюменской области высажено почти 9 тысяч хвойных сеянцев, – сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с начала лесохозяйственного сезона в регионе прошло уже 19 мероприятий в рамках акции «Сад памяти». В честь героев, принесших Победу в Великой Отечественной войне, высажено более 170 тысяч маленьких хвойных деревьев. В каждом лесничестве Тюменской области появится свое памятное место, куда можно прийти и вспомнить историю своего героя, рассказать о нем своим детям и сохранить память о личном подвиге героического родственника.

Напомним, с инициативой высадки 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великую Отечественную войну выступили всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Инициативу поддержали Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и многие другие.

Принять участие в акции «Сад памяти» может любой желающий. Для этого нужно высадить дерево на собственном участке, разместить информацию о его местонахождении на интерактивной карте на сайте садпамяти2020.рф и разместить фотографии со своим маленьким личным «Садом памяти» в соцсетях, сопроводив рассказ о своих героях хештегом акции #СадПамятиДома. Также можно поучаствовать в акции, разместив в соцсетях снимок семейной поделки, рисунка или аппликации в виде дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU