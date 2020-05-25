В Тюмени обсудят вопросы взаимопонимания на карантине

25 Май 2020 2020-05-25T13:26:07+03:00

Горожане узнают, как не испортить отношения с партнером на самоизоляции

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В Тюмени обсудят, как сохранить взаимопонимание на карантине и выйти из него с наименьшими потерями для отношений. Экспертная встреча состоится на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему «Гармония в доме: как не испортить отношения с партнером на самоизоляции» пройдет в формате онлайн. В нем примут участие представитель сети магазинов «Андрей» (20-процентная скидка при заказе товаров с промокодом «МегаТюмень»), женский коуч Екатерина Рахманова, практикующий психолог Надежда Доценко и многодетная мать Надежда Подкорытова.

Распространение новой коронавирусной инфекции поставило под угрозу не только физическое здоровье нации, но и психологическое. Ограниченность в передвижении, общении, отсутствие привычного распорядка дня стали настоящим испытанием для многих. Особенно остро последствия вынужденного заточения ощущают на себе люди, состоящие в браке или в отношениях.

Не для всех возможность находиться 24 часа друг с другом стала подарком судьбы. Как научиться разрешать конфликты без повышенных тонов, что делать, если пропало взаимопонимание с партнером, как уберечь себя от возрастающей нагрузки и нервных срывов при выходе на работе по окончании режима самоизоляции? На эти и другие вопросы ответят участники экспертной встречи.

Мероприятие состоится 26 мая. Трансляция пройдет на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Начало в 11 часов.