2020-05-25T13:28:08+03:00
Происшествия

В Тюмени два ребенка выпали из окон

Состояние маленьких пациентов оценивается как тяжелое
Вадим Бегун
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В Тюмени два ребенка выпали из окон.В Тюмени два ребенка выпали из окон.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени за минувшие выходные выпали из окон двое детей. Маленькие пациенты находятся в реанимации.

– Детям три и четыре года. На сегодня пока их состояние оценивается как тяжелое. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации областной клинической больницы № 2, – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с начала теплых дней уже три случая падения несовершеннолетних из окон.

– Ребенку хватает нескольких секунд, чтобы по стоящим рядом стулу, столу, дивану забраться на подоконник, а москитная сетка не выдерживает веса малыша. Потому, чтобы предотвратить трагедию, лучше установить на окна специальные блокираторы, они не позволят широко распахнуть створку, – советуют сотрудники УМВД России Тюменской области.

Кроме того, уберите от оконных проемов мебель, не храните на подоконнике игрушки, никогда не держите ребенка на руках у широко открытого окна и не оставляйте свое чадо без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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