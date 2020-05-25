25 Май 2020 2020-05-25T13:29:56+03:00

Врачи помогли тюменке с астмой, которая чуть не задохнулась. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 24 мая, 52-летней горожанке понадобилась помощь медиков. Женщине самостоятельно не удалось справиться острым приступом бронхиальной астмы: четыре часа она прибегала к помощи карманного ингалятора.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место спустя шесть минут после звонка. После оказанной помощи у пациентки прошли явные признаки удушья: шумное, свистящее дыхание, хрипы и затрудненная речь. Почувствовав себя намного лучше, женщина отказалась ехать в больницу.

– У ингаляторов, которые применяют пациенты в экстренных ситуациях, действие короткое – снимают острое состояние. Если пациент ими пользуется больше двух раз в сутки, пора обратиться к врачу для корректировки базового лечения, – пояснил врач скорой.

Медики советуют задыхающемуся человеку принять положение, в котором ему станет намного легче: он либо садится, либо стоит у стола и опирается на него руками. Любые нагрузки лучше исключить: не стоит ходить и говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU