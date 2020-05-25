Тюменские школьники раскроют свои таланты на Всероссийском конкурсе
Тюменские школьники смогут побороться за беспрецедентные призы на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Конкурс продлится до октября 2020 года, однако зарегистрироваться для участия необходимо до 23 июня на этом сайте.
– Первая часть конкурсных испытаний будет проводиться дистанционно на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Очные этапы пройдут с 20 июля 2020 года. На определенном этапе конкурса к участникам смогут присоединиться их любимые педагоги, вместе они смогут пройти этапы решения кейсов, участвовать в полуфиналах и финале конкурса, – рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.
Победители «Большой перемены» (300 учащихся 10-х классов) получат средства на оплату обучения в вузе (средства также можно направить на проезд к месту учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку). Также победители смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.
Учащиеся 8 – 9 классов (300 победителей) смогут получить по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты (1200 человек) получат путевки в «Артек» – ведущий образовательный центр страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку, а педагоги – пройти образовательные программы в лучших центрах страны.
Целью этого конкурса является предоставление возможности каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора станет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU