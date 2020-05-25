Тюменские школьники раскроют свои таланты на Всероссийском конкурсе

25 Май 2020 2020-05-25T12:01:12+03:00

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Тюменские школьники смогут побороться за беспрецедентные призы на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Конкурс продлится до октября 2020 года, однако зарегистрироваться для участия необходимо до 23 июня на этом сайте.

– Первая часть конкурсных испытаний будет проводиться дистанционно на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Очные этапы пройдут с 20 июля 2020 года. На определенном этапе конкурса к участникам смогут присоединиться их любимые педагоги, вместе они смогут пройти этапы решения кейсов, участвовать в полуфиналах и финале конкурса, – рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Победители «Большой перемены» (300 учащихся 10-х классов) получат средства на оплату обучения в вузе (средства также можно направить на проезд к месту учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку). Также победители смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8 – 9 классов (300 победителей) смогут получить по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты (1200 человек) получат путевки в «Артек» – ведущий образовательный центр страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку, а педагоги – пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

Целью этого конкурса является предоставление возможности каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора станет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU