2020-05-25T10:35:00+03:00
Происшествия

Пьяная тюменка угнала такси, чтобы поехать к подруге

По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пьяная тюменка угнала такси, чтобы поехать к подруге.Пьяная тюменка угнала такси, чтобы поехать к подруге.Фото: Ольга Крыльцова
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В минувшие выходные на пульт дежурной части полиции города Тюмени поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил стражам порядка, что у него угнали «Хендай солярис».

Двигающуюся по городу иномарку заметили сотрудники ГИБДД и потребовали остановиться. За рулем находилась пьяная 31-летняя тюменка.

Оказалось, что девушка позвонила знакомому таксисту. Водитель подъехал на указанный адрес, забрал двух девушек и высадил одну из них по нужному адресу в районе Дома Обороны. Заказчица такси проводила подругу и попросила мужчину увезти ее домой.

– По пути горожанин отлучился в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Пассажирка воспользовалась ситуацией и угнала машину. Злоумышленница пояснила, что решила вернуться к подруге, но не захотела ждать водителя, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что в настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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