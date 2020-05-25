В тюменском микрорайоне из 7 этажа выпал мужчина
В тюменском микрорайоне Малахово накануне, 24 мая, мужчина выпал из окна многоэтажки. О трагедии, произошедшей в доме на улице Широтной, 190, в соответствующие службы сообщили местные жители.
– Информация от очевидцев поступила в 11.24. Скончался 43-летний мужчина, падение произошло с седьмого этажа. Признаков насилия на теле обнаружено не было, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.
В департаменте здравоохранения в свою очередь сообщили, что вызов поступил в 11.22. Бригада скорой медицинской помощи приехала на место ЧП спустя восемь минут, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU