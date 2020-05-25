2020-05-25T10:18:59+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 164 пожара

Местным жителям напомнили об опасности открытого огня
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 164 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 164 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 164 пожара (22 – в жилье), из них 10 случаев из-за подгорания пищи и еще 5 из-за короткого замыкания электропроводки.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 24 раза. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.

– Чтобы обезопасить себя и своих близких от пожаров, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, не поджигайте сухую траву, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали никогда не давать играть детям спичками, соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей и требования пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские школьники раскроют свои таланты на Всероссийском конкурсе
Для тюменских семей продолжают организовывать досуг
В Тобольске выписали десять пациентов с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года увеличилось на 37 человек
Пьяная тюменка угнала такси, чтобы поехать к подруге
В тюменском микрорайоне из 7 этажа выпал мужчина
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 164 пожара
Елена Кашкарова поддержала поправки в Конституции относительно защиты детей
В Тюмени в июне стартует очередной сезон «Отрядов мэра»
В Конституции закрепят приверженность России миру
В Ишиме откроется модельная библиотека
Тобольские хирурги получили новый лазер
Ночью в районе Дома Обороны полыхал дом
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
На Эрвье задержали молодого тюменца с наркотиками
Знал, где деньги лежат: тюменец обокрал собственного брата
В Тюмени компанию оштрафовали за уничтожение зеленых насаждений
Тюменец попался на уловки мошенника при покупке автомобильных дисков
Погода на 25 мая в Тюмени: вернулась жара
Тюменцев предупредили о фейке в интернете о псевдокомпенсациях за НДС
Ишимский район стал лидером посевной на юге Тюменской области
Сильные дожди, грозы и град надвигаются на Тюмень