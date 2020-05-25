Елена Кашкарова поддержала поправки в Конституции относительно защиты детей

25 Май 2020 2020-05-25T10:10:20+03:00

По ее мнению, очень значимо усиление социальной направленности главного документа страны

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Член комитета по социальной политике Тюменской областной думы Елена Кашкарова поддержала поправки в Конституцию относительно защиты детей и их всестороннего развития.

– Нам важно учесть приоритетное право ребенка жить и воспитываться в семье и сделать всё возможное для полноценного развития всех членов семьи, – заявила координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Стоит отметить, что одним из самых важных изменений в Конституцию РФ является поправка о детях. Государство берет на себя все обязанности по содержанию и воспитанию подростков, которые остались без попечения родителей.

В России будут строиться перинатальные центры, современные детские сады. А в образовательные учреждения, секции и кружки должна вернуться воспитательная функция.

ИСТОЧНИК KP.RU