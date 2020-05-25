25 Май 2020 2020-05-25T10:12:37+03:00

В Тюмени в июне стартует очередной сезон «Отрядов мэра». Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

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В Тюмени с 8 июня начинается 21-й трудовой сезон «Отрядов мэра». В этом году он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Первая смена на 1400 рабочих мест продлится с 8 по 22 июня. Подростки будут трудиться по три часа в день в течение десяти дней. Вторая смена (1350 мест) стартует 1 июля и длится ровно две недели, третья – с 23 по 29 июля (800 рабочих мест), четвертая – с 10 по 28 августа (950 мест).

В июне заработная плата составит 4 307 рублей. Для подачи документов необходимо предварительно оформить электронный талон на сайте отряды-мэра.рф. Онлайн-запись откроется 25 мая, в 10 часов утра. Прием документов в Тюменский городской многопрофильный центр на первую смену начнется с 1 по 3 июня.

– На первой смене организовано 19 бригад по благоустройству, также ребята будут ухаживать за животными и цветами, облагораживать пришкольные участки. Более 300 подростков вместе с опытными наставниками выйдут на спортивные площадки для проведения физкультурно-оздоровительных занятий со всеми желающими. Около 100 ребят примут участие в проведении досуговых мероприятий межведомственного проекта #Тюменскоелето, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что ребятам, желающим попасть в творческие бригады, перед тем как подавать документы, необходимо пройти собеседование у кураторов направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU