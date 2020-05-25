2020-05-25T08:48:51+03:00
Общество

В Конституции закрепят приверженность России миру

Тема фальсификации истории – одна из самых болезненных
Вадим Бегун
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В Конституции закрепят приверженность России миру.В Конституции закрепят приверженность России миру.Фото: Ольга Крыльцова
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В Конституции России планируют закрепить историческую миссию страны по защите мира и общечеловеческих ценностей. Этот тезис прокомментировала ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат. Она заявила, что проблема попыток фальсификации истории сегодня является одной из болезненных.

– Многие дети, а также взрослые сегодня плохо знают историю, особенно период Великой Отечественной войны. В этом мы с коллегами убеждаемся по профессиональной деятельности. Между тем практически каждый из нас потерял на той войне кого-то из предков. Поэтому необходимо формировать любовь детей к исторической науке, чтобы они знали наше общее прошлое, – сообщила Ройтблат.

Напомним, что в обязанностях государства закрепляется принятие всех мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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