В Конституции закрепят приверженность России миру
В Конституции России планируют закрепить историческую миссию страны по защите мира и общечеловеческих ценностей. Этот тезис прокомментировала ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат. Она заявила, что проблема попыток фальсификации истории сегодня является одной из болезненных.
– Многие дети, а также взрослые сегодня плохо знают историю, особенно период Великой Отечественной войны. В этом мы с коллегами убеждаемся по профессиональной деятельности. Между тем практически каждый из нас потерял на той войне кого-то из предков. Поэтому необходимо формировать любовь детей к исторической науке, чтобы они знали наше общее прошлое, – сообщила Ройтблат.
Напомним, что в обязанностях государства закрепляется принятие всех мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела страны.
ИСТОЧНИК KP.RU