2020-05-25T08:37:38+03:00
Здоровье

Тобольские хирурги получили новый лазер

С его помощью можно проводить бескровное рассечение и удаление мягких тканей
Вадим Бегун
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Тобольские хирурги получили новый лазер. Фото - Дмитрий Уженцев.Тобольские хирурги получили новый лазер. Фото - Дмитрий Уженцев.
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Врачи хирургического отделения областной больницы № 3 Тобольска получили высокотехнологичный медицинский лазер для удаления наружных и внутренних доброкачественных образований: фибром, папиллом, невусов. Новый бесконтактный лазер отечественного производства будет использоваться главным образом в области проктологии и дерматологии.

Компактный лазерный аппарат безопасен, прост в эксплуатации и многофункционален. С его помощью можно проводить бескровное рассечение и удаление мягких тканей при кожно-пластических и других операциях, хирургическую обработку и санацию ран.

Удаление нежелательных новообразований лазером на сегодняшний день считается наиболее безопасным и эффективным методом. Благодаря тому, что диаметр и глубину воздействия лазерного луча можно регулировать, достигается высочайшая точность удаления новообразования без повреждения соседних здоровых тканей, из-за чего послеоперационный период протекает легче и быстрее.

– Еще одно преимущество лазера – метод бесконтактный, поэтому риски заражения разнообразными инфекциями и микробами полностью исключены. К плюсам также можно отнести и хороший косметический эффект: лазер оставляет минимальный послеоперационный рубец, который очень быстро заживает и становится практически невидимым на коже. Всё это позволяет проводить малоинвазивные операции при госпитализации пациента на короткие сроки, – рассказал пресс-секретарь областной больницы Дмитрий Уженцев.

В медицинском учреждении отметили, что только по профилю «проктология» врачи тобольской больницы ежегодно выполняют более 500 операций. Теперь не менее половины из них будет проводиться при помощи нового лазера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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