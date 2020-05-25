2020-05-25T08:11:47+03:00
Происшествия

Ночью в районе Дома Обороны полыхал дом

К счастью, никто не пострадал
Вадим Бегун
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Ночью в районе Дома Обороны полыхал дом. Фото - соцсети.Ночью в районе Дома Обороны полыхал дом. Фото - соцсети.
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В Тюмени сегодня, 25 мая, ночью в районе Дома Обороны произошел крупный пожар. На улице Полярной загорелись дом с гаражом и сараем.

– Вызов поступил в 03.35. На месте горели деревянные надворные постройки размерами 4 на 8 метров. Общая площадь повреждения составила 120 квадратных метров. О пострадавших информации нет, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что из зоны опасных факторов спасатели вынесли газовый баллон. Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава и пять единиц техники. В настоящее время дознаватели устанавливают причину и ущерб, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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