25 Май 2020 2020-05-25T08:33:26+03:00

На Эрвье задержали молодого тюменца с наркотиками. Фото -УМВД по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержали безработного, ранее судимого 23-летнего местного жители. Молодого человека подозревают в приготовлении к сбыту наркотических веществ.

Вечером около многоэтажки на улице Эрвье наркополицейские в ходе личного досмотра мужчины обнаружили и изъяли сотовый телефон с оперативно значимой информацией. Позже в его квартире нашли девять полимерных пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, упаковочные материалы и весы.

– Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком мефедрон, общей массой около 300 граммов. В настоящее время фигурант задержан, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU