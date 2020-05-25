2020-05-25T08:33:26+03:00
Происшествия

На Эрвье задержали молодого тюменца с наркотиками

По факту попытки сбыта запрещенных веществ возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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На Эрвье задержали молодого тюменца с наркотиками. Фото -УМВД по Тюменской области.На Эрвье задержали молодого тюменца с наркотиками. Фото -УМВД по Тюменской области.
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В Тюмени задержали безработного, ранее судимого 23-летнего местного жители. Молодого человека подозревают в приготовлении к сбыту наркотических веществ.

Вечером около многоэтажки на улице Эрвье наркополицейские в ходе личного досмотра мужчины обнаружили и изъяли сотовый телефон с оперативно значимой информацией. Позже в его квартире нашли девять полимерных пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, упаковочные материалы и весы.

– Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком мефедрон, общей массой около 300 граммов. В настоящее время фигурант задержан, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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