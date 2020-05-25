В Тюмени компанию оштрафовали за уничтожение зеленых насаждений

25 Май 2020 2020-05-25T07:42:16+03:00

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В Тюмени специалисты администрации усилили контроль за работой подрядчиков, занимающихся работами по озеленению в городе. После одной из проверок было оштрафовано ООО «Вереск».

Компанию подвергли административному наказанию за вынос грунта и грязи транспортом на проезды, а также за уничтожение зеленых насаждений. За нарушение статей предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей на юридическое лицо, от пяти тысяч рублей до 50 тысяч рублей – на должностное лицо.

МКУ «ЛесПаркХоз» в апреле 2020 года заключены пять муниципальных контрактов на оказание услуг по единичным посадкам зеленых насаждений в количестве 8 221 единицы. Победителями открытых конкурсов стали ООО «Вереск» (3 контракта), ИП Сыроватских Д. В и ООО «ДСГ -1».

На сегодняшний день к оказанию услуг по единичным посадкам зеленых насаждений приступил только один подрядчик – ООО «Вереск». Работы ведутся по следующим адресам: ул. Барнаульская, ул. Таврическая – ул. Белинского, сквер Юристов, ул. Декабристов. Эту фирму как раз и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU