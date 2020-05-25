2020-05-25T05:40:14+03:00
Происшествия

Тюменец попался на уловки мошенника при покупке автомобильных дисков

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец попался на уловки мошенника при покупке автомобильных дисков. Фото - pixabay.com.Тюменец попался на уловки мошенника при покупке автомобильных дисков. Фото - pixabay.com.
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В дежурную часть тюменской полиции обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника.

Горожанин рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже автомобильных дисков и связался с продавцом. Собеседник подтвердил, что действительно продает нужный потерпевшему товар и после уточнения нескольких вопросов попросил внести предоплату.

– Заявитель перевел на указанный счет более 13 тысяч рублей. «Продавец» подтвердил получение указанной суммы, пообещал выслать диски и перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, тюменец обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции предупреждают: мошенничество на сайтах бесплатных объявлений – довольно частый и распространенный способ обмана. Как правило, мошенники ограничиваются тремя схемами: якобы продают товар, покупают его по вашему объявлению или же присылают СМС с предложением обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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