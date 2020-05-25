Знал, где деньги лежат: тюменец обокрал собственного брата

25 Май 2020 2020-05-25T07:45:24+03:00

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В полицию Упоровского района обратился 58-летний житель села Скородум. Мужчина заявил, что кто-то похитил у него 60 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался брат заявителя.

– Ранее судимый 50-летний подозреваемый признался полицейским, что знал, где хранит деньги хозяин дома. Находясь в гостях у родственника, злоумышленник выбрал удачный момент, похитил из кладовки сбережения брата, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что часть похищенных денег мужчина уже успел потратить на собственные нужды. Потерпевший заметил пропажу только через неделю.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU