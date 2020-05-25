2020-05-25T05:00:44+03:00
Общество

Погода на 25 мая в Тюмени: вернулась жара

Облака закроют солнце на весь день
Вадим Бегун
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В Тюмень вернулась жара. Фото - pixabay.com.В Тюмень вернулась жара. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 25 мая, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 – 18 градусов, днем – плюс 26 – 29. Вечером столбики термометров покажут 14 – 25 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 8 метров в секунду.

22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы – и Зимний (19 декабря), и Вешний – погоду устанавливают.

В этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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