24 Май 2020 2020-05-24T19:56:56+03:00

Тюменцев предупредили о фейке в интернете о псевдокомпенсациях за НДС Фото: pixabay.com

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В тюменских пабликах появилась информация о том, что якобы на каждого члена семьи можно получить компенсацию за НДС до 310 тысяч рублей. Гражданам даже предлагают перейти на указанный в сообщении сайт, а также переслать информацию другим.

– Это фейк. Не совершайте указанных в сообщении действий, чтобы избежать неприятных последствий. Ответы на все вопросы, касающиеся налогов, налогообложения и налоговых вычетов, вы можете получить на официальном сайте налоговой службы и по указанным там телефонам, – пояснили сотрудники налоговой.

Доверяйте только достоверным источникам информации и не поддавайтесь на уловки мошенников. Напомним, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU