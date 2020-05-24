24 Май 2020 2020-05-24T16:54:12+03:00

Сильные дожди, грозы и град надвигаются на Тюмень Фото: pixabay.com

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В Тюмени завтра, 25 мая, по данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожидаются неблагоприятные погодные условия:

- Во второй половине дня на юге Тюменской области местами сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами 18-23 м/с, - сообщают синоптики.

Отмечается, что высока вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

- Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями, - напоминают тюменцам в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU