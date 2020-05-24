2020-05-24T18:32:13+03:00
Общество

Ишимский район стал лидером посевной на юге Тюменской области

Засеяли уже 67% полей
Руслан Савинов
Поделиться:
Ишимский район стал лидером посевной на юге Тюменской областиИшимский район стал лидером посевной на юге Тюменской областиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Аграрии Ишимского района используют каждый ясный день, чтобы завершить посевную. Яровой сев сельскохозяйственных культур в регионе проведен уже более чем на половине площадей, а это свыше 432 тысяч гектаров из запланированных 809 тысяч.

- В лидерах - Ишимский район, где аграрии на 19 мая засеяли уже 67% полей. Следом идут Абатский и Сладковский районы, где выполнено уже 62 и 61 % работ соответственно. А вот хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов могут похвастаться 100-% завершением сева технических культур, - сообщили в пресс-службе департамента АПК Тюменской области изданию «Вслух.ру».

Также известно, что в Сладковском, Омутинском и Вагайском районах завершили посадки картофеля. Что касается овощей открытого грунта, то они высажены на площади в 687 га.: это 48 % от запланированного.

Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур, аграрии также проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ишимский район стал лидером посевной на юге Тюменской области
Сильные дожди, грозы и град надвигаются на Тюмень
Цирковой театр Тюмени готовится к концертам
Тобольские соцработники и волонтеры помогают нуждающимся
В Тюмени пройдет премьера комедийного сериала «Бизнесмены»
Перспективы развития рынка зерна Тюменской области обсудили эксперты
Строительство школы продолжается в Уватском районе
В Тюмени в мае отмечен бум спроса на недвижимость
Парк «ЭкоУК» предложили создать в Заводоуковске
Жителям Тюмени пояснили, что делать при укусе комаров
Автоинспекторы Тюмени вышли на перекрестки и переходы
Погода на 24 мая в Тюмени: дождя не предвидится
Тюменцы приняли участие в международном бизнес-форуме в режиме онлайн
На улице Ямской в Тюмени из-за ДТП с автобусом возникла пробка
В Тюмени пройдет конкурс на лучшее видео о домашних животных
В Тюмени пройдет танцевальный онлайн-флешмоб
В тюменском ДК «Водник» готовятся к открытию летнего лагеря
Центры занятости организуют обучение для пожилых тюменцев
Эксперт рассказал, как правильно установить бойлер
В Тюмени возобновила работу станция для раздельного сбора отходов
В Тюменской области разрешили открывать дежурные группы в частных детсадах
В Тюменской области торговый оборот с начала года превысил 100 миллиардов рублей