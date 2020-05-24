Ишимский район стал лидером посевной на юге Тюменской области

24 Май 2020 2020-05-24T18:32:13+03:00

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Аграрии Ишимского района используют каждый ясный день, чтобы завершить посевную. Яровой сев сельскохозяйственных культур в регионе проведен уже более чем на половине площадей, а это свыше 432 тысяч гектаров из запланированных 809 тысяч.

- В лидерах - Ишимский район, где аграрии на 19 мая засеяли уже 67% полей. Следом идут Абатский и Сладковский районы, где выполнено уже 62 и 61 % работ соответственно. А вот хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов могут похвастаться 100-% завершением сева технических культур, - сообщили в пресс-службе департамента АПК Тюменской области изданию «Вслух.ру».

Также известно, что в Сладковском, Омутинском и Вагайском районах завершили посадки картофеля. Что касается овощей открытого грунта, то они высажены на площади в 687 га.: это 48 % от запланированного.

Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур, аграрии также проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав.

ИСТОЧНИК KP.RU