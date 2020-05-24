2020-05-24T15:13:37+03:00
Общество

Цирковой театр Тюмени готовится к концертам

Деятельность коллектива возобновится после снятия ограничений
Руслан Савинов
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Цирковой театр Тюмени готовится к концертамЦирковой театр Тюмени готовится к концертамФото: pixabay.com
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После снятия ограничительных мер эстрадно-цирковой театр «Шоу братьев Непочатых» продолжит радовать жителей Тюмени творчеством. В настоящий момент коллектив готовится к новым выступлениям.

- На время самоизоляции нам пришлось перенести репетиции на неопределенное время. Но мы не унываем: отрабатываем свои номера из дома. За два месяца все успели соскучиться друг по другу, - сообщила участница шоу Ульяна Непочатых

Отметим, что шоу братьев Непочатых работает в разных жанрах: иллюзионные шутки, экстремальные номера, экстрим-баланс, файр-шоу, электрическое шоу и танцы лилипутов. Артисты театра экстрима и комедии делятся своими успехами и жизнью вне сцены на странице в соцсети «Инстаграм».

- Как-то раз нам пришла идея: а не уехать ли летом работать с программой на побережье. Тогда это казалось нереальным, несбыточным, неприбыльным, да и вообще проблем много. Я решила начать искать варианты и нашла. Нам было сказано завтра же покупать билеты. Работая на побережье Азовского моря, мы поняли, что занимаемся своим делом, наше творчество нравится людям, - поделилась худрук шоу Евгения Непочатых.

Кроме того, коллектив приглашали работать на побережье и в 2020 году, однако из-за пандемии поездку пришлось отменить. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», в копилке тюменского эстрадно-циркового театра немало наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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