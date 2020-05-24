Тобольские соцработники и волонтеры помогают нуждающимся

24 Май 2020 2020-05-24T14:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Соцработники и волонтеры Тобольска с 28 марта по 21 мая помогли 2143 землякам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

- Помогают тоболякам 24 социальных работника, 226 добровольцев, 165 их которых волонтеры-медики. Штаб по приему заявок работает круглосуточно на базе центра социального обслуживания населения по адресу: Тобольск, 4 микрорайон., строение 48, телефон - 24-12-00, - сообщает пресс-служба администрации города.

Добавим, что с 7 апреля в Тобольске действует второй штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-31-33.

ИСТОЧНИК KP.RU