2020-05-24T14:10:39+03:00
Общество

Тобольские соцработники и волонтеры помогают нуждающимся

Особое внимание людям в тяжелой жизненной ситуации
Руслан Савинов
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Тобольские соцработники и волонтеры помогают нуждающимсяТобольские соцработники и волонтеры помогают нуждающимсяФото: pixabay.com
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Соцработники и волонтеры Тобольска с 28 марта по 21 мая помогли 2143 землякам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

- Помогают тоболякам 24 социальных работника, 226 добровольцев, 165 их которых волонтеры-медики. Штаб по приему заявок работает круглосуточно на базе центра социального обслуживания населения по адресу: Тобольск, 4 микрорайон., строение 48, телефон - 24-12-00, - сообщает пресс-служба администрации города.

Добавим, что с 7 апреля в Тобольске действует второй штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-31-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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