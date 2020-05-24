2020-05-24T13:30:37+03:00
Общество

В Тюмени пройдет премьера комедийного сериала «Бизнесмены»

Мероприятие состоится 18 июня
Руслан Савинов
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В Тюмени пройдет премьера комедийного сериала «Бизнесмены»В Тюмени пройдет премьера комедийного сериала «Бизнесмены»Фото: pixabay.com
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Тюменцев приглашает на премьеру первой серии сериала «Бизнесмены» 18 июня творческое пространство «Звучи». Посмотреть серию можно будет на «Ютубе», в сообществах в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» творческого пространства.

– Ссылка на серию появится на страницах пабликов, популярные блогеры нашего региона также поделятся со своими подписчиками первой серией, – сообщила директор творческого пространства «Звучи» Ульяна Непочатых.

Известно, что на съемочной площадке тюменского сериала ведутся активные работы.

– Мы отсмотрели первую серию и поняли, что некоторые моменты можно сделать еще лучше и интереснее. Надеемся, зрителям понравится. Ждем всех к нам в гости. Проведем время в уютной обстановке за просмотром сериала, – добавила Ульяна Непочатых

Напомним, что комедийный сериал «Бизнесмены» снят на основе реальных событий: три друга с творческим складом ума владеют бизнесом в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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