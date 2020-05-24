2020-05-24T12:14:47+03:00
Общество

Перспективы развития рынка зерна Тюменской области обсудили эксперты

Погода вносит коррективы в ожидания по урожаю
Руслан Савинов
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Перспективы развития рынка зерна Тюменской области обсудили экспертыПерспективы развития рынка зерна Тюменской области обсудили экспертыФото: pixabay.com
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На онлайн-заседании комитета по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты обсуждали перспективы развития рынка зерна Тюменской области.

Анализ состояния рынка зерна, муки и хлеба в РФ представила аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.

– Погодные условия в ведущих зернопроизводящих регионах России уже вносят коррективы в ожидания по урожаю зерновых: Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в стране в 2020 году со 125,3 до 120 миллионов тонн, – заявила Евгения Пармухина.

Однако Россия остается одним из лидеров зернового экспорта в мире, о чем на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности говорил президент России.

– Руководитель Центра поддержки экспорта региона Андрей Карташов рассказал о накопленном тюменскими предприятиями опыте экспорта в Германию мучных и кондитерских продуктов в 2019 году. Он, в частности, обратил внимание на свободные ниши в этом сегменте германского рынка, – пояснили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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