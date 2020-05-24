В Тюмени в мае отмечен бум спроса на недвижимость

24 Май 2020 2020-05-24T12:22:29+03:00

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В Тюмени компании, связанные с недвижимостью отмечают большой спрос на квартиры. Возможно, во время двухмесячной самоизоляции и постоянного нахождения дома многие горожане решили расширить или поменять жилье.

По словам директор федеральной компании в сфере недвижимости Ильдара Хусаинова, спрос на недвижимость сейчас растёт, самое критическое падение зафиксировано в первые две недели апреля. А уже с 13 апреля рынок начал адаптироваться к новым реалиям и стартовал период достаточно быстрого восстановления.

– Май в этом году стал особенным: если обычно спрос на недвижимость в майские праздники достаточно низкий, то в этом году мы наблюдаем реальный бум спроса во всех сегментах недвижимости, он выше на 20 – 25 процентов аналогичных показателей прошлого года, а количество консультаций по онлайн-ипотеке и вовсе выросло в семь раз в майские праздники. Но полного перехода сферы недвижимости в онлайн не произошло, ведь многие предпочитают консультации и выбор недвижимости проводить вживую, – говорит Ильдар Хусаинов.

По словам эксперта, большой отложенный спрос начался после открытия офиса. И сейчас, с целью соблюдениях социальной дистанции, компания выстраивает график посещения, чтобы не допускать скопления людей и соблюдать все установленные санитарные нормы.

Ситуация в стране и в регионе показала, что офисы нужны и людям важно общение вживую. Несмотря на то что многие сферы протестировали дистанс в своей работе, не исключено, что в ближайшей перспективе, на фоне необходимости соблюдения социальной дистанции, потребность в офисах, как ни странно, может только возрасти, передает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU