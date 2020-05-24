2020-05-24T12:25:41+03:00
Общество

Парк «ЭкоУК» предложили создать в Заводоуковске

Проект находится на этапе обсуждения концепции
Руслан Савинов
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Парк «ЭкоУК» предложили создать в ЗаводоуковскеПарк «ЭкоУК» предложили создать в ЗаводоуковскеФото: pixabay.com
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В Заводоуковске разработчики проекта центрального парка провели видеопрезентацию. Аналитик проекта Марина Климанова рассказала изданию «Вслух.ру», что проект разработан для конкурса малых городов и исторических поселений, который проводит Минстрой РФ. Сейчас проект находится на этапе обсуждения концепции. До 1 июня документацию подадут на рассмотрение в комиссию.

– Проект парка разработан с учетом истории и символов города. Из символов сложилась колористическая карта местности – это зеленый лес, золотые хлеба. Например, в проекте предусмотрены площадка «Поле пшеницы» и смотровая площадка «Элеватор» с видом на город, – отметила Марина Климанова.

Известно, что разработчики хотят сохранить настоящую структуру парка и пешеходные маршруты. Пруд очистят и благоустроят. Круговая беговая дорожка зимой будет превращаться в лыжню.

Также в парке предусмотрены амфитеатр, танцплощадка и фотозона «Среди злаков». Кроме того, не обойдется без спортзоны с тренажерами, сеткой для бадминтона, будет и игровая зона. Предусмотрен также веревочный парк, для которого сейчас ищут инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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