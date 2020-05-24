2020-05-24T08:14:18+03:00
Общество

Жителям Тюмени пояснили, что делать при укусе комаров

Как защититься от аллергических реакций?
Руслан Савинов
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Жителям Тюмени пояснили, что делать при укусе комаровЖителям Тюмени пояснили, что делать при укусе комаровФото: pixabay.com
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Укусы насекомых могут быть не только неприятными, но и вызывать аллергию. По данным областного департамента здравоохранения, в конце весны и в течение лета каждую неделю в Тюменский областной в кожно-венерологический диспансер приходит до сотни пациентов с жалобами на последствия укусов насекомых - комаров и мошек.

Сперва на месте укуса появляется зудящий волдырь розового цвета, а после развивается узелок. Если ребенок или взрослый расчесывает место укуса, то может начаться инфекция.

- Доктору не так легко поставить диагноз укусов членистоногих и насекомых. Пациентов этот диагноз раздражает больше, чем какой-либо другой. Потому что они уверены: если бы это были укусы, они бы знали об этом и не обращались к врачу. Поэтому доктору приходится зачастую говорить лишь о подозрении на укусы, - сообщила врач-дерматовенеролог ГБУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» Юлия Ростовцева изданию «АиФ - Западная Сибирь».

Она отметила, что лечение для каждого обратившегося назначается индивидуально. В случае тяжелых, повторяющихся реакций тюменцам рекомендуют консультацию аллерголога.

Добавим, что касается репеллентов, то их стоит подбирать очень внимательно, в зависимости от возраста, физического состояния, противопоказаний. Для детей и беременных разрешены средства с натуральными компонентами, эфирными маслами, они безопасны, но не очень эффективны. Гораздо устойчивее вещества с химическими элементами, но они могут нанести вред здоровью и вызвать отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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