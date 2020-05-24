2020-05-24T07:01:51+03:00
Общество

Погода на 24 мая в Тюмени: дождя не предвидится

Облака закроют солнце до самого вечера
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода на 24 мая в Тюмени: дождя не предвидитсяПогода на 24 мая в Тюмени: дождя не предвидитсяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 мая, в Тюмени утро и день будут облачными и только вечер порадует горожан ясным небом. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 20 – 25. Вечером столбики термометров покажут 21 градус выше нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

24 мая почитается память Мокия Мокрого. В народе его прозвали Мокрым — во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Тюмени пояснили, что делать при укусе комаров
Автоинспекторы Тюмени вышли на перекрестки и переходы
Погода на 24 мая в Тюмени: дождя не предвидится
Тюменцы приняли участие в международном бизнес-форуме в режиме онлайн
На улице Ямской в Тюмени из-за ДТП с автобусом возникла пробка
В Тюмени пройдет конкурс на лучшее видео о домашних животных
В Тюмени пройдет танцевальный онлайн-флешмоб
В тюменском ДК «Водник» готовятся к открытию летнего лагеря
Центры занятости организуют обучение для пожилых тюменцев
Эксперт рассказал, как правильно установить бойлер
В Тюмени возобновила работу станция для раздельного сбора отходов
В Тюменской области разрешили открывать дежурные группы в частных детсадах
В Тюменской области торговый оборот с начала года превысил 100 миллиардов рублей