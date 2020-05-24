24 Май 2020 2020-05-24T07:01:51+03:00

Погода на 24 мая в Тюмени: дождя не предвидится Фото: pixabay.com

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Сегодня, 24 мая, в Тюмени утро и день будут облачными и только вечер порадует горожан ясным небом. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 20 – 25. Вечером столбики термометров покажут 21 градус выше нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

24 мая почитается память Мокия Мокрого. В народе его прозвали Мокрым — во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

ИСТОЧНИК KP.RU