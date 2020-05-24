Автоинспекторы Тюмени вышли на перекрестки и переходы

24 Май 2020 2020-05-24T07:13:21+03:00

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Тюменские автоинспекторы проводят акции на перекрестках, где ранее произошли наезды на пешеходов и велосипедистов.

- В течение недели в этих акциях приняли участие более десяти тысяч тюменцев, сотрудники ГИБДД провели с ними разъяснительную работу по безопасности на перекрестках и переходах и вручили памятки и закладки, - пояснил в пресс-службе региональной Госавтоиснпекции.

Известно, что под усиленный контроль полицейских попали перекрестки в центре Тюмени и в спальных микрорайонах: Республики и Мельникайте, Пермякова и Широтной, Западно-Сибирской и Казачьи луга, Ямской и Луначарского.

Также особое внимание сотрудники ГИБДД уделили разъяснению родителям с детьми правил перехода проезжей части с велосипедами, самокатами, гироскутерами и прочими средствами передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU