2020-05-24T07:13:21+03:00
Общество

Автоинспекторы Тюмени вышли на перекрестки и переходы

Особое внимание родителям с детьми
Руслан Савинов
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Автоинспекторы Тюмени вышли на перекрестки и переходыАвтоинспекторы Тюмени вышли на перекрестки и переходыФото: pixabay.com
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Тюменские автоинспекторы проводят акции на перекрестках, где ранее произошли наезды на пешеходов и велосипедистов.

- В течение недели в этих акциях приняли участие более десяти тысяч тюменцев, сотрудники ГИБДД провели с ними разъяснительную работу по безопасности на перекрестках и переходах и вручили памятки и закладки, - пояснил в пресс-службе региональной Госавтоиснпекции.

Известно, что под усиленный контроль полицейских попали перекрестки в центре Тюмени и в спальных микрорайонах: Республики и Мельникайте, Пермякова и Широтной, Западно-Сибирской и Казачьи луга, Ямской и Луначарского.

Также особое внимание сотрудники ГИБДД уделили разъяснению родителям с детьми правил перехода проезжей части с велосипедами, самокатами, гироскутерами и прочими средствами передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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