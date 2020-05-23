В Тюмени возобновила работу станция для раздельного сбора отходов

23 Май 2020 2020-05-23T12:36:09+03:00

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В Тюмени после вынужденного перерыва в связи с введением режима повышенной готовности возобновила работу станция «Сортировочная». При этом организаторы ввели новые правила приема вторсырья, связанные с санитарными требованиями.

Как рассказали на станции, теперь ее можно посещать по одному человеку в защитной маске. На складе может находиться не более трех человек плюс волонтер. Поэтому желающим сдать отходы лучше приходить пораньше, отмечают сотрудники компании. При этом граждане, у которых наблюдаются симптомы простудных заболеваний, такие как кашель, насморк и так далее, обслуживаться не будут.

В субботу и воскресенье станция работает с 11:00 до 13:00. Учреждение расположено по адресу ул.Республики, 207А. Граждане могут следить за расписанием работы станции в официальной группе или по телефону +7(3452) 92-07-00.

ИСТОЧНИК KP.RU