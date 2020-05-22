22 Май 2020 2020-05-22T13:00:20+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 мая 2020 года увеличилось на 53 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 мая 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 21 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 53 и составило 1331 человек.

За минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 591), 733 получают лечение, шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа болеющих), шесть детей (из общего числа заболевших), 159 человек содержатся в обсерваторе (из них один ребенок), 3 463 остаются под медицинским наблюдением, 2 371 находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов, полностью выздоровели 7144 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

Статистика по заболевшим по России.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре накануне, 21 мая, выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые сейчас проходят обсервацию в тюменской гостинице. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через Рощино. Их как раз и занесли в свежую статистику по заболевшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU