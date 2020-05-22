В Тюмени нашли подрядчика на миллиардный проект на Ямале
В Тюмени нашли подрядчика, который должен построить дорогу на 16-километровом участке трассы Сургут – Салехард. Единственным участником электронного аукциона стала ямальская компания «Уренгойдорстрой», ей и предстоит выполнить все работы.
Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик должен завершить строительство дороги на этом участке до 1 декабря 2020 года. На эти цели компании выделят 1,3 миллиарда рублей.
Начальная (максимальная) сумма контракта составляла 1,3 млрд рублей. Строительство финансируется из бюджета Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество». Заказчиком работ выступало региональное Управление автомобильных дорог.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, в рамках государственной программы «Сотрудничество» из тюменского бюджета выделят один миллиард 341 миллион рублей. На эти деньги планируют построить участок автомобильной дороги, ведущей из Сургута в Салехард.
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ИСТОЧНИК KP.RU