22 Май 2020 2020-05-22T08:56:19+03:00

В Тюмени нашли подрядчика на миллиардный проект на Ямале. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени нашли подрядчика, который должен построить дорогу на 16-километровом участке трассы Сургут – Салехард. Единственным участником электронного аукциона стала ямальская компания «Уренгойдорстрой», ей и предстоит выполнить все работы.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик должен завершить строительство дороги на этом участке до 1 декабря 2020 года. На эти цели компании выделят 1,3 миллиарда рублей.

Начальная (максимальная) сумма контракта составляла 1,3 млрд рублей. Строительство финансируется из бюджета Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество». Заказчиком работ выступало региональное Управление автомобильных дорог.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, в рамках государственной программы «Сотрудничество» из тюменского бюджета выделят один миллиард 341 миллион рублей. На эти деньги планируют построить участок автомобильной дороги, ведущей из Сургута в Салехард.

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ИСТОЧНИК KP.RU