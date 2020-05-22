22 Май 2020 2020-05-22T12:52:45+03:00

Почти в 150 тюменских домах не отключат горячую воду на время ремонта теплосетей. Фото - УСТЭК.

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В Тюмени сохранят подачу ГВС для 144 объектов, которые ранее подлежали отключению от тепловой сети. Специалисты установят на трубопроводы специальные заглушки, чтобы пострадало от временного отсутствия горячей воды как можно меньше жильцов.

– В районе Дома Обороны домов, которые должны были остаться без ГВС с 13 мая по 10 июля, 39. Теперь же потребители вместо двух месяцев пробудут без горячей воды всего две недели, отведенные на гидравлические испытания. Кроме того, 105 городских объектов, отключение горячего водоснабжения для которых планировалось с 1 июня по 31 августа в связи с капитальным ремонтом теплотрассы на улице Горького, будут полностью запитаны по резервной схеме подачи тепловой энергии, – отметили в УСТЭК.

Таким образом, жители этих домов не останутся на все лето без ГВС, за исключением непродолжительного периода гидравлических испытаний.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре планируют сократить сроки опрессовок. Все работы должны завершиться 21 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU