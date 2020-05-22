2020-05-22T12:52:45+03:00
Общество

Почти в 150 тюменских домах не отключат горячую воду на время ремонта теплосетей

Рассказываем, кому повезло
Вадим Бегун
Поделиться:
Почти в 150 тюменских домах не отключат горячую воду на время ремонта теплосетей. Фото - УСТЭК.Почти в 150 тюменских домах не отключат горячую воду на время ремонта теплосетей. Фото - УСТЭК.
Изменить размер текста:

В Тюмени сохранят подачу ГВС для 144 объектов, которые ранее подлежали отключению от тепловой сети. Специалисты установят на трубопроводы специальные заглушки, чтобы пострадало от временного отсутствия горячей воды как можно меньше жильцов.

– В районе Дома Обороны домов, которые должны были остаться без ГВС с 13 мая по 10 июля, 39. Теперь же потребители вместо двух месяцев пробудут без горячей воды всего две недели, отведенные на гидравлические испытания. Кроме того, 105 городских объектов, отключение горячего водоснабжения для которых планировалось с 1 июня по 31 августа в связи с капитальным ремонтом теплотрассы на улице Горького, будут полностью запитаны по резервной схеме подачи тепловой энергии, – отметили в УСТЭК.

Таким образом, жители этих домов не останутся на все лето без ГВС, за исключением непродолжительного периода гидравлических испытаний.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре планируют сократить сроки опрессовок. Все работы должны завершиться 21 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени сократили сроки опрессовок

Все работы должны завершиться 21 августа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Светлана Ярославова прокомментировала поправки в Конституцию о территориальной целостности страны
В тюменских лесничествах продолжаются посадки леса в честь 75-летия Великой Победы
На участке улицы Елизарова в Тюмени временно ограничат движение транспорта
В Тюменской области пройдёт прямой эфир на тему прямых выплат по материнству
Тамара Трунилова: «Государство возьмет на себя миссию поддержки НКО»
На улице Федюнинского в Тюмени грузовик врезался в такси и перевернулся
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 мая 2020 года увеличилось на 53 человека
Тюменские предприниматели получили сотни миллионов рублей федеральных субсидий
В Тюмени лихач на БМВ влетел в попавшие до этого в ДТП машины
Почти в 150 тюменских домах не отключат горячую воду на время ремонта теплосетей
В Тюмени нашли подрядчика на миллиардный проект на Ямале
Главный полицейский Тюмени поблагодарил за бдительность продавщицу, в магазине которой украли шампунь
В Тюменской области усилили контроль за пассажирскими перевозками из-за нарушающих ПДД водителей
В Тюмени на рейсы выходит все больше автобусов
В Тобольске прохожий похитил у переезжающей в другой офис женщины лампу для визажистов
Тюменские эксперты пришли к единому мнению по поводу находки в Спасской церкви
Погода на 22 мая в Тюмени: дождя не обещают
Спасатели тушили крупный пожар в тюменском селе
Новая тарифная линейка МегаФона – «Всегда на связи #БезПереплат»
Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ: в условиях пандемии повысилась актуальность научной повестки
Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры
В Тюмени бывшие узники фашистских концлагерей продолжают получать продуктовые наборы
Тюменские сельхозпроизводители высаживают новые сорта кукурузы и ярового ячменя
Когда в Тюмени откроются детские лагеря?
Тюменских бизнесменов ждут на форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость»
Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн