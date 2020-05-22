22 Май 2020 2020-05-22T08:57:55+03:00

Главный полицейский Тюмени поблагодарил за бдительность продавщицу, в магазине которой украли шампунь. Фото - УМВД по городу Тюмени.

Изменить размер текста: A A

Начальник тюменской полиции Евгений Козлов поблагодарил сотрудницу крупной торговой сети, которая проявила внимательность и немедленно заявила о грабеже. Он отметил высокую гражданскую сознательность горожанки.

Инцидент произошел 18 мая в обед. В это время Анна Раенко находилась на рабочем месте в магазине, расположенном на улице Максима Горького. Она заметила в торговом зале компанию молодых людей, которые вели себя вызывающе.

– Неизвестные забрали из магазина 9 флаконов шампуня на сумму около 1300 рублей и, не оплатив товар, спешно покинули магазин. Сотрудница тут же позвонила в полицию. После совершения грабежа молодые люди стали участниками ДТП, их привлекли к административной ответственности, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она отметила, что происходящее – сам момент аварии и составление протокола – молодые люди транслировали с мобильного телефона в одну из социальных сетей. По факту хищения из магазина возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Мельникайте произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль «Мерседес» на скорости влетел в столб. Именно об этом ДТП идет речь выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Мельникайте в Тюмени «Мерседес» на скорости влетел в столб

Водитель сбежал с места ДТП (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU