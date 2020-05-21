2020-05-21T16:18:28+03:00
Общество

Новая тарифная линейка МегаФона – «Всегда на связи #БезПереплат»

Вадим Бегун
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Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат. Фото - МегаФон.Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат. Фото - МегаФон.
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МегаФон запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Оператор первым предоставляет возможность абонентам сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и использовать их, когда удобно. Пользователи новой линейки могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках – защита от них включена во все тарифные планы.

Для создания новых тарифов был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн клиентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.

– Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов – это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено: мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи, – отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

Лишними гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

Мобильные абоненты в качестве основного инструмента для общения всё чаще используют популярные мессенджеры. В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе, позволяя абоненту оставаться на связи с близкими, даже если нет возможности пополнить счет.

Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов, которые отличаются наполнением. Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно в личном кабинете МегаФона или с помощью консультантов в салонах связи. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении МегаФона, выбрать любой тарифный план – и сразу начать пользоваться услугами связи. Условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.

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